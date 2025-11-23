¿Euforia 2026?: Kidd Voodoo anunció su próximo álbum con un enigmático mensaje tras show en Puerto Montt

La noche de este sábado tuvo lugar un inédito concierto de Kidd Voodoo, desde el Estadio Chinquihue de Puerto Montt. Lo más llamativo de su presentación, fue la transmisión por TV abierta, específicamente por TVN.

El show del artista nacional duró más de 2 horas, y tuvo una admirable puesta en escena. Además, Kidd Voodoo sorprendió con varios momentos icónicos, como el cover de «My Blood», en el que apareció Pablo Chill-E como invitado, el único artista urbano chileno que estará en la próxima edición del Festival de Viña.

También, incluyó covers de Los Prisioneros, con «Estrechez de Corazón» y «Tren al Sur«, por último cantó una icónica canción de la ciudad, «Puerto Montt«.

Kidd Voodoo anunció su próximo álbum tras show en Puerto Montt

Tras el exitoso concierto que dio el artista en el Estadio Chinquihue, dejó varias pistas a sus fanáticos en las redes para que vayan descifrando el mensaje final, de lo que podría ser su nuevo proyecto.

Primero, dejó en su canal de difusión de Instagram, un perfil de la plataforma (@eufooooria), que no cuenta con ninguna publicación, y solo sigue a una persona, el propio Kidd Voodoo.

En la descripción del perfil, cuenta con una página web, y el texto «2026».

Desde este extraño perfil, subieron un par de historias, la primera, un texto que dice: «No siento nada… Solo euforia«. Luego, una foto de Kidd Voodoo con una estética rojiza.

Finalmente, al entrar a la página web, nos recibe un temporizador, pero con una cuenta regresiva al revés, que va aumentando en vez de disminuyendo.

Finalmente, tras todas estas pistas, la deducción de los seguidores es que todo esto es el nuevo proyecto musical de Kidd Voodoo, llamado Euforia. Podríamos decir que desde el perfil lo confirmó, al compartir una publicación anunciando que esto se trataría de su nuevo álbum.

Además, en su cuenta de Instagram, Kidd Voodoo comentó lo siguiente mediante una historia: «El próximo año todo en @eufooooria, merch antes del disco, ¡¡ya les avisé!!».

Por ahora, no hay fecha de estreno ni mayores pistas del álbum, solo que se llamaría Euforia y saldrá durante el próximo año.

