Chencho Corleone desató la fiesta en el Movistar Arena con sus grandes éxitos

En la noche de este sábado, Chencho Corleone se presentó en el Movistar Arena, recinto que se rindió completamente a sus pies. Con un espectáculo repleto de grandes éxitos y una producción de primer nivel, el puertorriqueño demostró una vez más por qué es uno de los referentes más sólidos de la música urbana.

Con pirotecnia, un equipo de bailarinas, luces, humo y visuales, al popular artista prendió el ambiente y transformó el recito ubicado en el Parque O’Higgins en une verdadera fiesta.

El público, que llegó desde temprano para asegurar un buen lugar, no dejó de saltar y cantar durante todo el espectáculo.

Chencho Corleone desató la fiesta en el Movistar Arena

Durante su show en el Movistar Arena, Chencho Corleone interpretó grandes clásicos de su etapa en Plan B como «Mi Vecinita», «Es Un Secreto», lo que hizo que sus presentes recordaran tiempo mosos del reggaetón.

Además, no podían faltar éxitos de su carrera como solista como «Me Porto Bonito», «Desesperados», «Cigarrillo» y más. Cada canción que cantó fue recibida con gritos, cantos y bailes.

Con este concierto, Chencho Corleone demostró la gran conexión que tiene con nuestro país. Una fanaticada que creció con sus clásicos de Plan B y que hoy disfruta de su nueva etapa.

Asimismo, el destacado intérprete sigue reafirmando su lugar en la música urbana mundial, dejado en claro que su estilo no pasa de moda.

