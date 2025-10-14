Rauw Alejandro la rompió con un show estilo Broadway en el Movistar Arena: Una noche de amor, drama y reggaetón

En la noche de este lunes, Rauw Alejandro llevó a cabo el primero de tres conciertos en el Movistar Arena en el marco de su gira «Cosa Nuestra World Tour». Jornada en la que cautivó a sus fanáticos con un gran show que contó con pirotecnia, luces, bailarinas, actuación, grandes éxitos y mucho más.

Pasado las 21:00 horas, el cantante puertorriqueño apareció en el escenario, lo que desató la euforia de su fanaticada que presenció una puesta en escena inspirada en Broadway.

En esta instancia, Rauw Alejandro no deslumbró solamente con sus grandes éxitos. El show contó con cuatro actos que estuvieron cargados de grandes éxitos, pero que también tuvieron actuación.

La narrativa de esta presentación es similar a la de West Side Story. En concreto, se basa en los años 60, en la historia de Raúl (Rauw) y María, quienes tienen una gran conexión. Sin embargo, no pueden estar juntos. De hecho, la mujer tiene la misión de aniquilarlo.

Rauw Alejandro enamoró al Movistar Arena con su concierto

En este concierto, Rauw Alejandro cautivó a sus fanáticos con grandes éxitos como lo son «Diluvio», «Todo de ti» «2/Catorce», «Desesperados» y muchos más.

Además, el cantante interpretó temas de su nuevo álbum titulado «Cosa Nuestra» (al igual que su gira) como «Déjame Entrar», «Espresso Martini» y «Khé».

De este modo, Rauw Alejandro sorprendió con una ambiciosa propuesta que no dejó indiferentes a los asistentes y que no es muy usual de ver en artistas urbanos masculinos.

Es importante señalar que el destacado cantante también se presentará las noches del 14 y 15 de octubre en el Movistar Arena y todavía quedan algunas entradas disponibles a través de Puntoticket.

Por otro lado, cabe destacar que luego de su paso por Chile, Rauw Alejandro llegará a otros países como Argentina, Mexico, Argentina y más-

