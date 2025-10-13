¿Regresa la lluvia en la Región Metropolitana? Iván Torres reveló en TVN el panorama para los próximos días en Santiago
Esta mañana, el meteorólogo de TVN adelantó el pronóstico del tiempo para los próximos días en al capital del país. ¿Vuelve la lluvia en Santiago? Revisa las palabras del especialista.
También te puede interesar: Calor en Santiago: Allison Göhler reveló cuándo se podrían desarrollar 30 grados en la capital
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.