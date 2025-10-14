Kanto llegó con su nuevo disco a protagonizar una nueva edición de las «Sesiones RadioActivas»

En la mañana de este martes, se vivió un tremendo momento en «Los Magníficos» de RadioActiva. Resulta que la popular banda infantil Kanto, protagonizó una nueva versión de las «Sesiones RadioActivas».

De este modo, la banda que interpreta canciones originales del mundo Pokémon nos presentó su nuevo disco titulado «Corazón de Metapod Shiny», el que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Es importante señalar que desde que se gestó, Kanto se ha presentado en importantes escenarios como Kidzapalooza (Lollapalooza Chile 2025). Además, el 25 de octubre estarán presentes en Festigame Caja Los Andes 2025.

Y ahora, la destacada agrupación llegó a la 92.5 para brillar en las «Sesiones RadioActivas».

