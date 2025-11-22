«Soy libre y sana»: Karla Melo anunció el fin de su tratamiento contra el cáncer de mama

A principios de año, Karla Melo preocupó a sus seguidores tras comunicar una terrorífica noticia. La actriz y cantante había sido diagnosticada con cáncer de mama.

Tras meses de largo tratamiento y evolución, que fue compartiendo a través de sus redes, finalmente Karla Melo pudo «tocar la campana». Esto, anunciando el final de su lucha contra el cáncer.

Karla Melo anunció el fin de su tratamiento contra el cáncer de mama

A través de una publicación en su perfil de Instagram, Karla Melo compartió la noticia, acompañada de una serie de videos y fotografías. En un video, se le ve tocando la campana, gesto simbólico que representa el fin de la lucha contra el cáncer.

Junto a la publicación, Karla Melo elaboró un texto de agradecimiento: «¡Terminé todo el tratamiento!!!!! ¡Después de casi 9 meses, 8 quimios, una operación y 15 radioterapias, aquí estoy una vez más tocando la campana de la libertad!!!!».

«Estoy orgullosa de mí, agradecida por el cuerpo fuerte que tengo, más agradecida por toda la gente hermosa que me ha acompañado en este camino, SOY LIBRE Y SANA«, agregó la cantante.

También, Karla Melo agradeció a su familia y pareja, además de a sus amigos. Y también, le envió un mensaje a todas las personas que aún están en tratamiento: «gracias a mis amigas y amigos que siempre están cuando tienen que estar y a todas las guerreras que están en la misma, ¡¡¡¡CABRAS USTEDES PUEDEN!!!!! ¡Por fin puedo decir Chao Ctm!»

Finalmente, la publicación se llenó de comentarios de apoyo y celebración para la cantante, tras un largo proceso de recuperación.

