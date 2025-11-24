Hijo de Mauricio Israel rompe el silencio y lo acusa de negarlo y abandonarlo: «Sigo deseando que él se acerque y me conozca»

Mauricio Israel se encuentra en el centro de atención. Resulta que en un reciente capítulo del programa de CHV, «Primer Plano», estuvo presente Alexander Israel, hijo del comunicador, quien denunció abandono de su parte.

El joven de 25 años se sinceró y dio a conocer momentos complicados de su vida. Indicó que habría nacido producto de una infidelidad de su padre a Carola Brethauer, quien en ese entonces era su esposa.

«Mi mamá tenía un muy buen trabajo, era corredora de seguros y vivía en Las Condes», indicó.

«Sé que era una mujer muy linda. Llegó a través de su trabajo a conocer a personas del espectáculo. Ahí conoció a mi papá, con quien tuvo una amistad», añadió en el programa de farándula.

El joven indicó que Mauricio Israel no lo reconoció hasta que su madre se hizo un examen de ADN.

«Él me negó, hubo un ADN y en 2001 me reconoció como su hijo y me dio su apellido. De ahí, hasta el año en que se fue del país, él le enviaba dinero a mi mamá», señaló Alexander Israel.

El duro relato del hijo de Mauricio Israel

El joven dio a conocer que posteriormente su madre enfrentó momentos difíciles.

«Ella colapsó psicológicamente, yo diría que se enfermó de amor. Dejó de trabajar y comenzó a depender casi exclusivamente del ingreso que le enviaba Mauricio», mencionó Alexander Israel.

Luego, ambos se fueron a vivir a La Pintana como allegados, donde vivió gran parte de su infancia.

«Vivíamos hacinados, vivíamos con muy poco, eso fue desde los 8 años. Mi mamá decidió no meterme al colegio. Producto del hacinamiento y el aislamiento, yo básicamente viví encerrado y me perdí mi infancia y mi adolescencia. Estuve desde los 14 hasta los 19 años durmiendo en un sofá de dos cuerpos, cosa que me trajo secuelas físicas», señaló.

Luego, a los 19 años, se fue a vivir solo, donde contó que vivió momentos de precariedad.

«Hubo momentos donde yo no tenía para comer porque solo tenía para pagar el arriendo para mantener mi independencia», mencionó.

De todos modos, el joven señaló que una parte de él sigue buscando tener una relación con Mauricio Israel.

“Una parte de mi corazón sigue deseando que exista una relación, sigo deseando que él se acerque y me conozca”, reconoció.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google