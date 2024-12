«Me cansa la injusticia»: Mauricio Israel alza la voz tras ser denunciado por pensión alimenticia

La semana pasada se dio a conocer que Mauricio Israel fue denunciado por pensión alimenticia por parte de Marisol Gálvez, su exesposa y madre de su hija.

Gálvez indicó que el comunicador le entrega $300 mil al mes para los gastos de la adolescente, quien enfrenta un complicado estado de salud. Pero, este monto no sería suficiente para todos los gastos relacionados con su condición. Motivo por el que presentó la demanda.

Debido a esto, Mauricio Israel respondió a las acusaciones que realizó su exesposa en su contra.

En el programa «Cómo estamos hoy!» de Tevex, el comunicador respondió a las acusaciones y contradijo el relato de su exesposa.

«No me quiero extender mucho, porque todavía estoy viendo qué haré en este caso, me cansa la injusticia, la impotencia», señaló Mauricio Israel. Además, agregó: «Antes que volviera a Chile no tenía ninguna posibilidad de defenderme, si hablaba algo daba pie para que muchos hablaran y no poder responderles», señaló Mauricio Israel.

Mauricio Israel alza la voz tras denuncia por pensión alimenticia

En diálogo con Daniel Valenzuela indicó: «Acepté la oportunidad que me dio TV+, de hacer un programa de espectáculos, que no me gusta». En este contexto agregó: «Pero era la oportunidad de defenderme ante quienes decían por qué estaba en pantalla».

Además, Mauricio Israel agregó: «Estoy en Chile y no estoy dispuesto a aceptar que se juegue con la honra, a mí patéenme en el suelo, pero tengo familia, y una de las cosas más fuertes que escuché el viernes es que mi familia prácticamente es mafiosa, de parte de la mamá de mi hija que afirmó que no habló dado que estaba supuestamente amenazada».

En este sentido, el comunicador expresó: «A mi familia no me la toquen, no lo permitiré, estoy analizando qué pasos dar, para derribar todas las mentiras y lo más importante es el bienestar de mi hija».

«Quiero una vida tranquila, disfrutar, se me dio una posibilidad que pocos tienen, de regresar a la televisión donde me siento feliz», finalizó.