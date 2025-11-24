Aumentan rumores de romance entre popular periodista de CHV y alcalde de la Región Metropolitana: fotos lo confirmarían

A través de redes sociales, se empezó a rumorear sobre un nuevo romance de Daniela Muñoz, popular periodista del matinal de Chilevisión, «Contigo en la Mañana».

Se especula que la popular y carismática notera tendría nueva pareja, y sería ni más ni menos que un conocido alcalde de la Región Metropolitana.

Vale señalar que hace bastante tiempo se viene rumoreando sobre este romance y unas recientes fotografías compartidas en redes sociales, continuaron alimentando el chisme.

Supuesto romance entre Daniela Muñoz y alcalde de Independencia

Resulta que durante este fin de semana, la periodista de Chilevisión estuvo presente en dos matrimonios, a los que asistió con Agustín Iglesias, alcalde de Independencia.

En este sentido, Daniela Muñoz compartió unas fotografías en redes sociales, en las que se ve muy cercana al edil independiente UDI de 30 años.

«Dos matrimonios hermosos… todo 20/10», señaló la notera de «Contigo en la Mañana» de CHV en una fotografía que compartió junto al alcalde.

De este modo, quedó al descubierto este supuesto nuevo romance y que tampoco tienen intenciones de ocultarlo.

Incluso, para muchos estas postales habrían oficializado la relación amorosa entre ambos.

Por otro lado, es importante señalar que los rumores de un vínculo sentimental comenzaron hace meses. En concreto, desde el septiembre, cuando para Fiestas Patrias fueron vistos compartiendo en fondas, lo que rápidamente dio paso a que surgieran especulaciones de un supuesto romance.

