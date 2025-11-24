Shakira en Chile 2025: El importante hito que logró la «Loba» en su regreso a nuestro país

«Las Mujeres Ya No Lloran Tour» de Shakira marcó un importante hito en nuestro país. Resulta que la gira consiguió cuatro fechas sold out en el Parque Estadio Nacional.

Recordemos que la «Loba» llevó a cabo tres conciertos seguidos en el Parque Estadio Nacional en abril. Y este 22 de noviembre, se volvió a presentar en el mismo lugar.

De este modo, Shakira se transformó en la primera artista en realizar cuatro conciertos llenos en el recinto ya nombrado. En total, más de 200 mil personas llegaron a presenciar los espectáculos de la querida cantante en Chile.

La artista que recientemente fue reconocida por Billboard como la artista femenina de pop latino más importante de todos los tiempos y galardonada con el premio Global Touring Icon sigue haciendo historia con «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour» que cuenta con más de dos millones de asistentes a lo largo de todo el mundo.

De este modo, Shakira sigue luciéndose con su talento y profesionalismo en todos los países en que se presenta.

Shakira la rompió en su regreso a Chile

Los shows de Shakira en Chile generaron gran expectación y furor en su fanaticada. Múltiples fans viajaron desde distintas partes del país e incluso desde países vecinos de Latinoamérica para ser parte de esta experiencia.

Con un espectáculo que duró más de dos horas, la «Loba» entregó una presentación de gran nivel, con una producción que incluyó 93 toneladas de equipo técnico, una pantalla de 49 metros de ancho y 20 metros de alto, que cuenta con 6,6 millones de píxeles. A esto se le suma una puesta en escena con diez bailarines y distintos cambios de vestuario

En el público se encontraban fans de distintas edades, quienes vibraron con un repertorio que abordó tres décadas de música. Shakira combinó sus nuevos éxitos, como «Te Felicito» y «TQG», con clásicos que han marcado a distintas generaciones como «Suerte», «Las de la Intuición»,»Antología» y «Día de Enero».

