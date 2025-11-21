Shakira en Chile 2025: El gran impacto económico y cultural tras su esperado regreso al país

El concierto de Shakira que se desarrollará este sábado 22 de noviembre en el Parque Estadio Nacional, no representa solamente uno de los eventos musicales más esperados del año, sino que también se traduce en un impulso económico, turístico y cultural de gran relevancia para la Región Metropolitana y el país.

Estos espectáculos internacionales son grandes motores de la recuperación económica, dinamización del comercio y generación de empleo. Y en el caso de la colombiana, se trata una de las artistas latinas más influyentes del mundo, por lo que su visita a Chile genera efectos indiscutibles.

Efectos positivos por concurso de Shakira en Chile

Vale señalar que la llegada de miles de asistentes nacionales e internacionales al concierto impulsa el turismo en distintos aspectos para Santiago:

Se proyecta una ocupación hotelera de entre 85% y 95% en comunas como Providencia, Santiago Centro, Ñuñoa y Las Condes.

Aumento de serversa en regios como Valparaíso, Biobío,Maule, La Araucanía y Antofagasta.

Llegada de turismo de países vecinos,

Permanencia de 2 a 3 noches, lo que incentiva el consumo gastronómico, en transporte, cultura y comercio.

Y los días previos y posteriores a conciertos, hay un posivito impacto en distintos sectores:

Restaurantes y cafeterías cercanas al Parque Estadio Nacional tienen un incremento entre 30% y 45% en ventas.

Llega más gente a bares, pubs y terrazas antes y después del show

Tiendas de moda, maquillaje, calzado y accesorios aumentan sus ventas por el flujo de asistentes.

Centros comerciales como Costanera Center, Mall PlazaEgaña, Mall Plaza Los Dominicos y Mall Florida Center tienen más tráfico.

Puestos autorizados en la zona perimetral del estadio tienen más ventas.

Además, el concierto de Shakira en Chile tiene operación técnica de gran complejidad, lo que se traduce en más ofertas laborales: 800 a 1.200 empleos temporales entre técnicos, rigger, productores ,iluminadores, operadores de audio, personal de montaje, seguridad, control dea ccesos, hospitality, comunicaciones y logística.

A esto se le suma contratación de proveedores nacionales en:

sonido e iluminación

estructuras metálicas

transporte técnico y artístico

catering y alimentación

baños químicos

sanitización

asistencia médica

servicios de acreditación y ticketing.

Asimismo, se estima un aumento de entre 40% y 60% en la demanda de transporte público, especialmente en Metro y buses. A esto se un aumento en el uso de aplicaciones de transporte como Uber, Cabify y Didi, además de taxis y servicios de traslado privado, que operarán con alta demanda. También se proyecta un uso intensivo de estacionamientos.

Por otro lado, este show de Shakita ante miles personas en este importante recinto posiciona a Santiago como un destino capaz de recibir espectáculos de clase mundial. El show también consolida a la capital como un polo cultural relevante en Sudamérica y como un referente regional en infraestructura para eventos masivos.

Además, para el día del evento se espera un alcance orgánico superior a 5 millones de personas, impulsado por publicaciones, transmisiones breves, reels, stories y contenido espontáneo del público.

Recuerda que todavía quedan algunas entradas para el concierto de Shakira este 22 de noviembre. Estas se pueden encontrar en Puntoticket.

