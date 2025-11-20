Shakira en Chile 2025: confirman a destacada cantante chilena como la telonera del show

Este sábado 22 de noviembre, se va a desarrollar el esperado concierto de Shakira en Chile en el marco de su gira «Las Mujeres Ya No Lloran». Y recientemente, la productora Fénix dio a conocer que una popular artista chilena será la telonera del show.

La artista que estará encargada de abrir el espectáculo será ni más ni menos que Denise Rosenthal, quien será parte de una noche que se espera que sea inolvidable.

«Confirmado @deniserosenthal será la artista invitada de Shakira. Prepárense: esto arranca fuerte desde la previa. Shakira + Denise = Una noche inolvidable», señalaron desde la productora.

Vale señalar que Denise Rosenthal es una artista muy influyente en nuestro país. Y esta invitación marca un nuevo e importante hito para su carrera.

Recordemos que en un principio el show de Shakira en Chile se iba a llevar a cabo en el Estadio Nacional. Sin embargo, debido a temas «logísticos y operativos» se cambió al Parque Estadio Nacional.

Vale señalar que se espera un tremendo espectáculo para la noche de este sábado. Instancia en la que los fans podrán disfrutar de grandes hits como «Hips Don’t Lie», «La Tortura», «Te Felicito» y más.

¿Quedan entradas para el concierto de Shakira en Chile?

Para suerte de los fanáticos y fanáticas de Shakira, todavía quedan entradas disponibles para su concierto en el Estadio Parque Estadio Nacional.

Los precios de estas, se encuentran entre $66.988 y $384.500, considerando el cargo por servicio.

Es importante señalar que la última vez que Shakira se presentó en Chile fue los días 5, 6 y 7 de abril de este año. Shows que también se llevaron a cabo en el Parque Estadio Nacional.

De este modo, los y las fans que no pudieron ser parte de dicha instancia tienen una nueva oportunidad de disfrutar de la música de la loba en vivo.

