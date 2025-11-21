Daniel Fuenzalida revela que rechazó jugosa oferta de Mega: «Sentimentalmente era muy difícil»

Este jueves, Daniel Fuenzalida sorprendió en Central RadioActiva tras dar a conocer que hace un tiempo recibió una jugosa oferta de Mega.

«Hace unos meses recibí una oferta de Mega. Yo estaba siempre en la duda porque me gusta mucho el ‘Ahora Caigo’. Me gusta mucho cómo ha recibido TVN. Entonces siempre estuve como en la duda», partió señalando.

«Era una propuesta muy, muy, muy interesante. En ella estaba ser jurado de Viña del Mar», agregó el exHuevo Daniel Fuenzalida. Además, contó que «lo primero que me ofrecieron fue animar el reality que está animando ahora la Tonka».

Daniel Fuenzalida reveló que rechazó oferta de Mega

A pesar de que la oferta era interesante, nuestro querido locutor indicó que rechazó la oferta por fidelidad a TVN que le abrió las puertas.

«Yo dije que no, que a mitad de año era imposible que yo me fuera de TVN. Y que a fin de año también era medio complicado porque a mí me gusta mucho el ‘Ahora Caigo’. ‘El Mediodía’ es un proyecto que hay que seguir desarrollándolo», indicó Daniel Fuenzalida.

«Entonces sentimentalmente era muy difícil. Uno escucha porque la oferta económica era muy buena y el contrato era muy bueno«, agregó la voz de Central RadioActiva y rostro de TVN.

En este sentido, Daniel Fuenzalida expresó: «Era más que TVN, era el doble (…) Pero mi corazonada decía no cambiarme, decía, hue…, la ambición rompe el saco, no todo es la plata».

«Me ofrecían ser jurado de Viña, con harta proyección y yo dije ‘me tengo que quedar en TVN'», agregó.

«Después vino toda la polémica y la verdad, es que se enfrió, pero después se calentó de nuevo. Después me llamaron de nuevo», continuó el exHuevo. Sin embargo, reveló que volvió a decir que no.

Es importante señalar que hace algunos meses, Daniel Fuenzalida dio a conocer que también fue contactado en Mega para animar las ediciones del 2026 y 2027 del Festival de Viña.

