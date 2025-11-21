Importante figura de Canal 13 fue desvinculada y comparte sentido mensaje: «¿La TV me deja?»

Recientemente, se dio a conocer que una importante figura de las tardes de Canal 13 fue desvinculada.

Hablamos de Antonia Kohler, popular notera del programa «La Tarde Es Nuestra».

La periodista llegó desde Mega y formó parte del equipo de dicho espacio, el cual inició en mayo y es liderado por Alfonso Concha.

Antonia Kohler se convirtió en una de las reporteras más activas en terreno y llamó la atención con sus despachos desde distintas realidades.

Sin embargo, la comunicadora deja Canal 13. De acuerdo a lo informado por La Cuarta, esto se debería que fue la única desvinculada debido a una reestructuración del espacio.

El mensaje de Antonia Kohler por su salida de Canal 13

La periodista Anto Kohler compartió una publicación en su cuenta de Instagram, en la que se refirió a su salida de la televisión.

«¿Dejo la TV o la TV me deja a mí?», comenzó señalando.

«Sea como sea, además de pasarlo increíble, siempre he estado profundamente agradecida por la hermosa gente que la vida ha puesto en mi camino. Hoy cierro una etapa importante y se viene otra que me llena de ilusión», agregó Antonia Kohler.

«Agradecida siempre por todo lo lindo que recibo», finalizó la periodista.

Vale señalar que tras este post, la joven recibió diversos mensajes de apoyo por cercanos a seguidores, quienes le mandaron buenos deseos tras su salida de Canal 13.

«¡Tanto talento en una persona! Te irá increíble mi Anto hermosa, siempre te lo dije, eres seca y solo se te vienen cositas hermosas»; «éxito en todo lo que venga, Anto!»; «se vienen cositas»; «un gran abrazo y que se abran muchas puertas para ti»; «avanzar con todo siempre»; «se te extrañará eres una seca y la simpatía y naturalidad no se compra… Suerte en lo que se te viene… Un abrazo», fueron algunos de los comentarios que recibió.

