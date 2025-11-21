Se hizo realidad: Benja Valencia y SINAKA confirman a Zion para el remix de «Sentimiento Mágico»

¡Se logró! Recientemente, SINAKA y Benja Valencia estuvieron cantando frente a mucha gente en el Barrio República. Instancia, en la que después de mucha especulación anunciaron que finalmente Zion será parte del remix de «Sentimiento Mágico», tema estrenado este año que ha tenido gran éxito.

Es importante recordar que hace unos meses los intérpretes estuvieron presentes en «HiperActiva, Vamo a Calmarno» de la 92.5. Instancia en la que hablaron sobre esta canción que fusiona ritmos dosmileros con la sonoridad actual y dieron a conocer que les gustaría que el puertorriqueño se sume al remix.

«Veo a Zion. A Zion le queda calzado», señaló SINAKA en dicha oportunidad. Además, indicó: «Te vamos a hablar, ojalá respondas».

En tanto, Benja Valencia señaló: «Habíamos hablado de Zion, pero igual lo veíamos como muy imposible, pero yo siento que se puede lograr».

Las palabras de los artistas en RadioActiva generaron gran impacto y a través de redes sociales se creó un verdadero movimiento para que el intérprete de «Zundada» se sumara el tema. Vale señalar que la campaña fue impulsada en gran parte por la cuenta de Instagram @malayaposting.

Zion se suma a «Sentimiento Mágico Remix»

Los populares cantantes confirmaron que lo que empezó como un sueño ya es una realidad.

Benja Valencia compartió en su cuenta de Instagram, un video desde Barrio República, donde ante una multitud, junto a SINAKA hicieron el anuncio.

Y el mismo Zion reaccionó al post, con unos emojis de aplausos, fuegos y corazones.

Vale señalar que la inclusión del puertorriqueño en «Sentimiento Mágico» marca un importante hito para los artistas nacionales y para el mismo tema que de por sí ya es un éxito.

Todavía no se sabe cuando es el estreno del tema, por lo que hay que estar atento a las redes de los cantantes. Además, Benja Valencia confirmó que Katteyes también será parte del tema.

