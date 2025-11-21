Cecilia Gutiérrez revela que famosa animadora se habría bajado de la Teletón: «Se cabreó»

Ya inició la gira Teletón y se acerca una nueva versión de la cruzada solidaria. Instancia, en la que múltiples famosos participan del evento solidario que busca recaudar fondos.

En este sentido, recientemente la periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez, lanzó una bomba con respecto a esta iniciativa.

Resulta que la comunicadora dio a conocer que una popular animadora se había bajado de la Teletón.

En su cuenta de Instagram, Ceci Gutiérrez compartió una historia, en la que escribió: «No hay Teletón sin polémica».

«Ya hay una animadora que se cabreó y se bajó del evento», reveló la reportera.

Además, dio a conocer que este domingo, en el programa «Primer Plano» de Chilevisión, se conocerán todos los detalles sobre la polémica.

«Estoy reporteando los detalles y les voy a contar, pero ella dijo ‘no, yo no estoy dispuesta a hacer tal cosa o yo no quiero, porque me tienen chata con ese tema’, así que se bajó nomás», indicó Cecilia Gutiérrez.

¿Quién sería la animadora que se habría bajado de la próxima versión de la Teletón?

Es importante señalar que Cecilia Gutiérrez no dio a conocer el nombre y dejó el misterio con respecto a la animadora. De este modo, hay que esperar hasta el domingo en «Primer Plano» para saber de quién se trataría.

Además, todavía no se confirma a los rostros que representarán a cada canal en la próxima edición de la cruzada solidaria.

Por otro lado, como ya está anunciado, la Teletón se llevará a cabo el 28 y 29 de noviembre.

En tanto, la gira inició en el norte, el 4 de noviembre, y se extenderá hasta el 8 de noviembre. Mientras que este 18 de noviembre comenzó en el sur y finalizará el 22 de noviembre.

También te podría interesar: Daniel Fuenzalida revela que rechazó oferta de Mega: «Sentimentalmente era muy difícil»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google