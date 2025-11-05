Cecilia Gutiérrez revela que popular pareja del espectáculo retomó su relación tras rumores de infidelidad: «Cada uno es dueño de sus decisiones»

Recientemente, Cecilia Gutiérrez dio a conocer que una conocida pareja del mundo de espectáculo habría retomado su relación luego de separarse por rumores de una supuesta infidelidad. Hablamos ni más ni menos que de que Fabricio Vasconcellos y Mariela Román.

Recordemos que en abril, se dio a conocer que el brasileño habría engañado a Mariela con Joa Cabañas, popular modelo trans. Situación que dio mucho que hablar y generó gran polémica en el mundo de la farándula.

Revelan detalles sobre la relación de Fabricio Vasconcellos y Mariela Román

La periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez dio a conocer en su podcast «Bombastic» que la pareja se habría dado una nueva oportunidad.

«Ellos se habían hecho medio los lesos, habían negado la cosa, pero volvieron, volvieron a volver», indicó la comunicadora.

En este contexto, la periodista dio a conocer que Fabricio Vasconecellos no estaría usando la casa que arrendó después del polémico quiebre amoroso.

«Esta semana me contaron que el señor Fabricio Vasconcellos nunca uso la casa que había arrendado y parece que llegó a un acuerdo para que la use un amigo porque tiene un contrato por un año y volvió a la casa con Mariela», indicó Cecilia Gutiérrez.

Además, agregó: «Yo creo que en esas cuestiones, como pasó con la Mali Jorquiera, que después no resultó, cada uno es dueño de sus decisiones».

«Hay versiones también. Él nunca dio su versión y yo creo que eso fue un error», finalizó la comunicadora con respecto a la relación entre Fabricio Vasconcellos y Mariela Román.

