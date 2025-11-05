RadioActiva y Curifor te cambian la vida: Vuelve el esperado concurso de fin de año y este es el premio

¡Se ha vuelto una linda costumbre! Cada fin de año, en RadioActiva traemos un tremendo concurso, el que tiene el fin de entregarle felicidad a nuestros queridos auditores y auditoras.

Y este 2025, nos juntamos con Curifor y traemos «RadioActiva y Curifor te cambian la vida» para seguir repartiendo felicidad a quienes nos acompañan día a día

Estos concursos ya son una verdadera tradición navideña. Además, son una muestra del gran cariño de la emisora con su fiel audiencia.

A lo largo de los años, este evento ha cambiado la vida de muchas personas y familias, entregando casas, autos, dinero y diversos premios soñados.

Y este 2025, en RadioActiva seguimos con esta bonita costumbre de regalar sonrisas. Nos juntamos con Curifor para lanzar un concurso que no solamente entrega un premio, sino que da una verdadera oportunidad de cambiar vidas.

RadioActiva y Curifor te cambian la vida 2025: conoce el premio y cómo participar

Este año el premio de «RadioActiva y Curifor te cambian la vida» son 5 millones de pesos y un vehículo marca Jaecoo 5, modelo J5 Prime 1.5T CVT9 de color blanco (incluye patente y permiso de circulación).

Vale señalar participar en este concurso de fin de año es muy fácil. Primero que todo, hay que adquirir el ticket navideño a través de Ticketmaster por $1.000.

Luego de esto, quedarás registrado y tendrás que esperar el llamado de RadioActiva durante el 24 de diciembre, fecha en la que se llevará a cabo el sorteo. De este modo, es importante que en el transcurso de dicho días estés atento al teléfono.

Para ganar, al contestar hay que indicar: «RADIOACTIVA 92.5 SÓLO SE VIVE UNA VEZ». En caso de contestar correctamente, el premio será tuyo.

Accede acá a las bases del concurso «RadioActiva y Curifor te cambian la vida».

Por otro lado, para conocer información sobre versiones de otros años del concurso, revisa acá.

