Standly es detenido en San Felipe: fue sorprendido manejando bajo efectos de drogas y tenía sustancias ilícitas en el vehículo

Reciente, se dio a conocer que Camilo Paredes, conocido en el mundo de la música como Standly fue detenido en el transcurso de la mañana de este miércoles, en San Felipe, comuna ubicada en la región de Valparaíso.

De acuerdo a información entregada por Carabineros, el popular cantante fue sorprendido portando sustancias ilícitas.

Los detalles sobre la detención de Standly

De acuerdo a lo informado por adn.cl, desde Carabineros dieron a conocer que el hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles. En esta instancia, los funcionarios policiales recibieron la alerta del OS7 de que el cantante, quien viajaba en el vehículo, no respetó un disco “pare” ni una luz roja

Tras esto, personal policial fiscalizó al artista urbano. De este modo, pudieron comprobar que Standly se encontraba manejando bajo efectos del alcohol.

El mayor Hernán Díaz Cortés, subprefecto Administrativo de la Prefectura Aconcagua entregó detalles del incidente.

«En el momento de la fiscalización, se detectó que el conductor era el cantante urbano Standly. A su vez, se encontraron dos bolsas de marihuana elaboradas, y en el mismo acto, el propio conductor presentó un certificado de Farmacannabis vigente», señaló.

«Debido a esta situación, se solicitó instrucción al fiscal de turno, quien instruyó que se le realizara el examen de toxicológico y narcotest, ambos resultando positivos», añadió el funcionario.

De este modo, se determinó que Standly pase a control de detención en el Tribunal de Garantía de San Felipe.

