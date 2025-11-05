¿Otro más?: Aseguran que popular programa conducido por querida figura, saldría de pantalla

El canal TV+ se encuentra pasando por un complicado momento en términos económicos. Situación que ha afectado directamente a los programas.

Recordemos que hace algunos días se confirmó el fin del espacio «TV+ Informa». En este sentido, dos populares periodistas fueron despedidos. Hablamos de Claudia Salas y Matías Burboa, quienes eran parte del equipo del espacio.

«Siempre es difícil quedar cesante, me trae recuerdos de una etapa muy dura en que estuve un año y medio sin encontrar trabajo, pero tampoco fue sorpresivo porque el canal se está achicando tanto en contenidos como infraestructura. Así que tiene sentido», indicó Salas en conversación con Las Últimas Noticias.

Revelan que otro programa de TV+ podría salir de pantalla

Recientemente, se dio a conocer que otro programa de TV+ también saldría de pantalla.

De acuerdo a lo informado por El Filtrador, el espacio conducido por Pedro Engel durante las tardes podría salir de pantalla.

De hecho, el tarotista compartió un mensaje en sus redes sociales, en el que encendió las alarmas tras señalar que se «cierra un ciclo».

«Tengo la fe. La certeza. La Divinidad tiene un lugar nuevo para mí. Me he reinventado. Tantas veces. Ahora solo estoy esperando. Esperando el susurro. El susurro de mis muertos. Esa voz que viene de lo divino. Espero para saber dónde seguir. Dónde llevar mi mensaje. Amor. Luz. Paz», expresó Pedro Engel.

De este modo, de acuerdo a El Filtrador, los únicos programas de TV+ que se habrían «salvado» de la reestructuración que atraviesa el canal son «Sígueme» conducido por Julia Vial y el espacio nocturno «Tal Cual».

