Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco «Toque»

Cada vez falta menos para el esperado show en el Movistar Arena de Joe Vasconcello. Instancia, en la que el destacado músico nacional celebrará 30 años de su histórico disco «Toque».

Vale señalar que dicho álbum es catalogado como uno de los grandes discos del rock nacional y considerado una referencia para nuevas generaciones. Este cuenta con grandes éxitos como «Mágico», «Huellas» y más.

Este concierto se llevará a cabo este domingo 9 de noviembre y contará con grandes artistas invitados que estarán acompañando a Joe Vasconcello en este importante momento.

Los invitados que estarán en el show de Joe Vasconcellos en el Movistar Arena

Dentro de los invitados a este concierto se encuentran Nicole, Mariel Mariel, Ema Pinto, Mamma Soul, Gepe, Vicente Cifuentes, Juan Ayala, Nano Stern y Drefquila, además del Coro Ciranda Cantotal, el Cuarteto Austral de cuerdas, Paz Mera y Kiuge Hayashida. Vale señalar que este último es el guitarrista original del disco «Toque».

El histórico álbum le lanzó en 1995 y tiene gran relevancia para el rock nacional. Este proyecto fusionó sonoridades del candombe, samba y cumbia con la energía del rock y la poesía social. Vale señalar que recibió un Disco de Platino y cuenta con millones de reproducciones en las plataformas digitales, lo que es un reflejo de que se trata de una obra que sigue siendo una referencia para músicos y audiencias de distintas generaciones.

«Será una noche de reencuentro y gratitud. ‘Toque’ es parte de mi historia, pero también de muchas personas que han hecho suyas estas canciones», indicó Joe Vasconcellos con respecto al concierto que realizará este domingo.

Vale señalar que todavía quedan entradas disponibles en Puntoticket para disfrutar de este concierto. A continuación te dejamos los precios de las entradas:

Diamante: $69.000

Platinum: $51.800

Platea baja diamante: $48.300

Platinum lateral: $40.300

Platea baja golden: $40.300

Accesibilidad universal: $40.300

Platea baja silver: $32.200

Cancha: $28.800

