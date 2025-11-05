Paul Vásquez entrega detalles de su show en el Festival de Huaso de Olmué y cuenta la verdad del retiro de «El Flaco»

Hace algunas semanas, Paul Vásquez dio mucho que hablar tras anunciar el retiro de su icónico personaje, «El Flaco». Además, en dicha instancia, indicó que le gustaría que este retiro se materialice en el Festival de Huaso de Olmué.

Y esto se podrá concretar próximamente. Esto debido a que durante este martes, el ex Dinamita Show fue confirmado para presentarse en la versión del 2026 del esperado certamen.

Las palabras de Paul Vásquez tras ser confirmado para el Festival del Huaso de Olmué

El humorista destacó a las artistas que se presentarán el mismo día que él en Olmué el jueves 15 de enero.

«Para los humoristas es una ruleta, igual que en el Festival de Viña es una ruleta, te designan. Así es cuando veo que el jueves 15 está la maestra Myriam Hernández, está Nicole, que estuvimos el 96 -en la Quinta Vergara- y al medio de ellas dos, yo, maravilloso. O sea, voy a tener un público altamente femenino», indicó Paul Vásquez en conversación con La Cuarta.

Además, el comediante que le da vida a El Flaco, habló de la rutina que presentará en El Patagual.

«Ya el pan está hecho, solamente ahora es servir la mesa y que la gente lo disfrute. He probado la rutina no sólo en pubs, también en shows masivos. Y el show masivo tiene una recepción maravillosa, he trabajado para más de 20 mil personas con esta rutina. E insisto, con el público femenino esta rutina va muy bien», mencionó.

En este contexto, volvió a aclarar que El Flaco se retirará, pero no el como comediante.

«El flaco, insisto, el personaje de El Flaco yo quiero que siempre lo recuerden digno, que siempre terminó como el artista muy querido, el personaje, que lo recuerden como El Flaco, como el Chaplín chileno que una vez dijeron. No quiero ser como algunos personajes de La Vecindad del Chavo que tú lo ves, por ejemplo, a la Chilindrina o al mismo Quico da pena verlo ahora. Yo no quiero que mi personaje de pena», expresó.

Además, Paul Vásquez adelantó que «estoy preparando un show que se llama El Quijotens, donde ya no salgo con zapatos de charol, ya no salgo con pantalón corto, ya no voy a salir como Flaco, ya voy a salir como Quijotens».

«Va a haber una renovación de cosas. Entonces, como ya uno tiene sus añitos, quiero que la gente vea otra faceta, que se puede avanzar con esta nueva modalidad del humor del stand up y una nueva modalidad de hacer humor también», agregó el humorista.

Vale señalar que Paúl Vásquez indicó que su presentación en Olmué no será el adiós definitivo de El Flaco. Esto debido a que realizará una gira de despedida.

