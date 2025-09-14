«Mi prioridad no es Dinamita Show»: Paul Vásquez reveló la razón por la que no se ha podido reconciliar con Mauricio Medina

Paul Vásquez, «El Flaco», fue uno de los invitados al último capítulo de Only Friends. En el estelar del sábado de Mega, compartió con Tanza Varela, Pancha Merino, Pablo Mackenna y la conductora, Fran García-Huidobro.

Dentro de la conversación, le preguntaron a Paul por su situación con Mauricio Medina, el «Indio», con quien triunfó en el dúo Dinamita Show. Cabe recordar, que ambos mantienen una tensa relación, y desde hace años que ya no trabajan juntos. Esto se produjo por una demanda de Vásquez a la señora de Medina, que finalmente no llegó a destino.

Paul Vásquez reveló la razón por la que no se ha reconciliado con Mauricio Medina

Cuando Fran García-Huidobro le preguntó a Paul Vásquez por una posible reconciliación con Mauricio Medina, él respondió: «Tiene que nacer«.

Según contó en el programa, cuando intentaron hablar las cosas, la tensión seguía presente: «Después de que pasó harto tiempo, que había una posible vuelta de Dinamita (fue) lo mismo. ‘¿Le vas a pedir disculpas a mi señora?’. Yo bajo presión no funciono y hablando con mi hija mayor y mi señora, pusimos las cartas en la balanza«.

«Yo en estos 10 años he hecho mil cosas, «El Flaco» está posicionado, está en el mercado y siguen contratando a mi persona (…) De verdad que ahora mi prioridad no es Dinamita Show«, agregó, dejando ver que por ahora no es una posibilidad.

Acorde a Paul Vásquez, quieren que él le ofrezca disculpas a la señora de Medina a través de un video, lo que no es de su gusto: «Quieren que yo me siente al frente de una cámara, y eso no sería natural ni honesto. No lo veo«, cerró El Flaco.

