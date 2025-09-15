Lluvia en la Región Metropolitana durante Fiestas Patrias: Allison Göhler reveló cuándo llegarían las precipitaciones a Santiago

Las esperadas Fiestas Patrias están a la vuelta de la esquina. En este sentido, muchas personas tienen dudas con respecto a si es que hay posibilidades de que durante estos días se desarrolle lluvia en la Región Metropolitana.

En este sentido, durante la mañana de este lunes 15 de septiembre, en el matinal de CHV, «Contigo en la Mañana», Allison Göhler dio a conocer su pronóstico del tiempo y aclaró el panorama para estas esperadas celebraciones.

De este modo, la especialista descartó que durante los días 18 y 19 de septiembre se registre lluvia en la Región Metropolitana. Sin embargo,

Sin embargo, la meteoróloga de Chilevisión dio a conocer que sí se podrían registrar precipitaciones los días sábado 20 y domingo 21 de septiembre en Santiago.

«El día 19 empiezan a entrar nubes a la zona centro y los días 20 y 21 es cuando podríamos tener precipitaciones acá en la capital, también en la región de Valparaíso y ojo esto, también alcanzaría la región de Coquimbo», explicó Allison Göhler.

Además, la meteoróloga de CHV dio a conocer que en el transcurso de dicho fin de semana podrían caer entre 15 y 25 mm de agua en total

¿Cómo va a estar el tiempo durante los próximos días en Santiago?

Por otro lado, Allison Göhler dio a conocer que para hoy, lunes 15 de septiembre, se espera que la temperatura máxima sea de 26 grados en la capital.

Además, según el pronóstico del tiempo en Santiago de la meteoróloga de CHV durante mañana, martes 16 de septiembre, la temperatura más alta sería de 27 grados y la más baja de 6.

En tanto, en el transcurso del miércoles 17 de septiembre, la máxima llegaría a 22 grados y la mínima a 7 grados. Mientras que para el jueves se espera una máxima de 21 grados y la mínima de 6.

