Lluvia en la Región Metropolitana: Meteorólogo Alejandro Sepúlveda reveló si es que lloverá en Fiestas Patrias El meteorólogo de Mega, Alejandro Sepúlveda, reveló su pronóstico del clima, y proyectó lluvias para Fiestas Patrias en distintas zonas del país, mientras que aún hay dudas sobre la capital.