13 Sep, 2025. 18:35 hrs

Lluvia en la Región Metropolitana: Meteorólogo Alejandro Sepúlveda reveló si es que lloverá en Fiestas Patrias

El meteorólogo de Mega, Alejandro Sepúlveda, reveló su pronóstico del clima, y proyectó lluvias para Fiestas Patrias en distintas zonas del país, mientras que aún hay dudas sobre la capital.

Por Sebastian Contreras

También podrías leer en RadioActiva: «Voy a estar bien»: Millaray Viera entregó más detalles sobre su complejo estado de salud

Contenido patrocinado

VIDEOS RELACIONADOS

Lo Último