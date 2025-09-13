«Voy a estar bien»: Millaray Viera entregó más detalles sobre su complejo estado de salud

Hace unos días Millaray Viera reveló en sus redes sociales el complejo momento de salud que está atravesando. Según contó, contrajo durante un viaje una enfermedad autoinmune, que le trajo complicaciones a su salud.

La noche de ayer, en Only Fama, Millaray Viera entregó más detalles respecto a la enfermedad que padece, y que la ha mantenido lejos del mundo del espectáculo, incluso, llegando a estar hospitalizada.

Millaray Viera entregó más detalles sobre su complejo estado de salud

Millaray Viera conversó en exclusiva con Only Fama sobre su enfermedad: «Como conté, estoy con una enfermedad autoinmune que no sabía que tenía, ese fue el tema».

«Como no lo sabía, no estaba en tratamiento, y eso me produjo esta crisis que me tuvo en la clínica», agregó, respecto a las complicaciones que tuvo.

Eso sí, aseguró que hoy en día ya tiene control sobre la enfermedad: «Mientras la crisis está como activa, obviamente es algo delicado, pero luego de pasar ese chaparrón se transforma en una enfermedad controlable«.

En la entrevista desde su auto, Millaray Viera reveló que ha tenido que cambiar por completo su rutina, para no complicar su enfermedad: «Tengo que calmar el estrés, empezar a vivir de una manera distinta, porque las enfermedades autoinmunes tienen mucho que ver también con la cabeza, así que hay que buscar qué hacer para desestresarse«.

Luego, agregó que estuvo hospitalizada durante 5 días, «pero ahora ya lo estoy llevando de manera ambulatoria, ya estoy manejando, como ves, ya estoy tratando de llevar la vida un poquito más normal«, explicó Millaray Viera.

«Obviamente, todavía me queda algo de debilidad. Pero voy a estar bien«, cerró.

