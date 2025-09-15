Revelan a los humoristas que podrían llegar al Festival de Viña 2026: una debutante y dos con experiencia en el certamen

Recientemente, en el programa de CHV, «Primer Plano», la periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez, dio a conocer que diversos humoristas estarían negociando para ser parte de la próxima versión del Festival de Viña.

La reportera reveló que Mega tendría conversaciones con múltiples comediantes. De hecho, algunas ya estarían bien avanzadas.

Cecilia Gutiérrez revela a los humoristas que podrían estar en el Festival de Viña del Mar 2026

Cecilia Gutiérrez mencionó que una de estas es Piare con Pé. «Los que la conocen dicen que es muy talentosa y que merece pisar el escenario de la Quinta Vergara», indicó.

En este sentido, en el programa de CHV recordaron la presentación que tuvo la humorista hace unos años en el Festival de Talca, el que tuvo gran éxito.

Además, la periodista dio a conocer el nombre de otro comediante que sería parte del Festival de Viña, quien se ha presentado en dos oportunidades en el certamen.

Hablamos ni más ni menos que de Sergio Freire, quien durante este año dio mucho que hablar por su polémica infidelidad a Maly Jorquiera.

«Yo creo que el público lo perdonó, porque cuando pasó lo de la infidelidad se le suspendieron shows, tuvo que él mismo cancelar, y ahora me dijeron que estaba llenando nuevamente sus espectáculos», mencionó la comunicadora.

Asimismo, la comunicadora mencionó que hay un tercer humorista que estaría cerca de ser parte del Festival de Viña 2026. Se trata de Charola Pizarro, quien destaca por sus chistes más clásicos.

Sin embargo, estas no son las únicas opciones. Cecilia Gutiérrez dio a conocer que desde la organización del certamen han asistido a presentaciones de otros comediantes como Paloma Salas, Toto Acuña, Rodrigo Villegas, Pelao Rodrigo, Pastor Rocha y Coronel Valverde.

Es importante señalar que este 27 de septiembre se va a lanzar el programa de humor «Coliseo», el que tiene como premio presentarse en el Festival de Viña.