Latife Soto lanza inesperadas predicciones de las elecciones presidenciales y asegura que dos candidatos sorprenderán: «Las encuestas decían…»

Recientemente, en el programa digital que comparte con José Antonio Neme, la tarotista Latife Soto, lanzó una nueva predicción con respecto a las elecciones presidenciales.

Es importante señalar que la guía espiritual ha estado constantemente lanzando presagios con respecto a las votaciones.

Recordemos que el julio, Latife Soto indicó que la persona que asuma la presidencia, va a mejorar al país en los ámbitos de seguridad y economía.

Latife Soto lanza nueva predicción sobre las elecciones presidenciales

En conversación con José Antonio Neme, en el comienzo de la recta final de las campañas presidenciales, la tarotista sorprendió con un nuevo presagio.

En esta instancia, Latife Soto señaló que el fin de esta carrera estará marcada por el conflicto y la tensión.

«Dice que va a haber una celebración, pero van a recorrer harto camino, van a ser fuertes las peleas y las noticias van a llegar antes… bien temprano se van a saber los resultados. Estamos hablando de la segunda vuelta. Parece que es un hombre», señaló la guía espiritual.

Además, Latife Soto agregó: «Yo creo que va a ir una mujer y un hombre peleando fuerte, van a pasar algunos… van a haber dos que van a tener muchos más votos de lo que las encuestas decían: Parisi y Kaiser. Ellos dos van a dar una sorpresa en cuanto a sus votos».

Luego, a modo de reflexión, la torista mencionó que espera que «todos queden contentos y que la persona que gane haga cosas».

Es importante señalar que las elecciones presidenciales se van a llevar a cabo el próximo domingo 16 de noviembre.

Los candidatos son Jeanette Jara, Evelyn Matthei, Eduardo Artes, Franco Parisi, José Antonio Kast, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Johannes Kaiser.

