Impacto por violenta irrupción de sujeto armado en pleno noticiero: «Me quieren matar»

El hombre atacó a un guardia e irrumpió al noticiero para lanzar una inesperada denuncia. Revisa los detalles del momento a continuación.

Por Iván López
Noticiero
Crónica TV / X: @Hechosanderecho

Recientemente, en el canal de Argentina, Crónica TV se vivió una insólita situación. Resulta que un individuo armado irrumpió en el estudio del noticiero, donde se estaba transmitiendo en vivo.

El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes y el protagonista fue un hombre, quien tenía un cuchillo.

Según los primeros antecedentes que se manejan sobre esta situación, el sujeto atacó a un guardia de segurar, a quien le propinó un puntazo y rompió vidrios. De este modo, tuvieron que intervenir la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) y del Grupo GEOF.

Individuo impacta tras irrumpir inesperadamente en pleno noticiero de TV

El hombre que irrumpió en el programa, justificó su actuar señalando que quería salir en vivo, en el noticiero del canal, con el objetivo de realizar una denuncia. «Soy el mejor y me quieren matar», señaló según informó La Cuarta.

Tras quitarle el arma al sujeto, tres comunicadores conversaron con él. Esto aportó a que funcionarios del GEOF ingresaran a reducirlo.

Es importante señalar que, según han informado medios argentinos, el individuo tiene antecedentes por consumo de drogas, robo, tentativa de robo y hurto.

 

