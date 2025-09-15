Benja Valencia y SINAKA sueñan con el remix de «Sentimiento Mágico» con Zion y el cantante reaccionó

Hace unos días, Benja Valencia y SINAKA estuvieron presentes en el programa «HiperActiva, Vamo a Calmarno» de RadioActiva. Instancia en la que hablaron de su reciente éxito «Sentimiento Mágico» e incluso nos cautivaron cantándolo en versión acústica.

De este modo, los cantantes señalaron que no han trabajado en el remix de este hit. Sin embargo, en caso de hacerlo, les gustaría que fuera con Zion.

«Veo a Zion. A Zion le queda calzado», indicó SINAKA. Además, el artista agregó: «Te vamos a hablar, ojalá respondas».

Por su parte, Benja Valencia mencionó: «Habíamos hablado de Zion, pero igual lo veíamos como muy imposible, pero yo siento que se puede lograr». Además, indicó que también podría ser otro artista como Yandel.

Vale señalar que la revelación de los cantantes ha causado gran revuelo en redes sociales, y ya son muchos los fanáticos que están pidiendo que el intérprete de «Zun Da Da» se sume a la canción.

Además, una publicación sobre estas mismas declaraciones de los artistas en la cuenta de Instagram de RadioActiva llegó hasta Zion, quien comentó unos emojis de fuegos. Esto generó cientos de «me gusta» y múltiples respuestas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio Activa (@radioactivachile)

El éxito de «Sentimiento Mágico»

«Sentimiento Mágico» se estrenó hace menos de dos semanas y ya acumula cientos de miles de reproducciones en plataformas digitales. Además, ha tenido gran llegada en TikTok. El tema rescata una estética del reggaetón de los 2000.

«Hay muchos temas con esos acordes que dan la misma vibra (…) Lo que me gustó del tema es que siento que no se parece a ningún tema, sino que es una vibra», explicó Benja Valencia.

Posteriormente, el cantante indicó que siente que esta canción puede marcar un antes y un después en su carrera.

«Siento que puede marcar un anterior después, porque también se da una posibilidad de hacer un remix grande. Entonces… nada, hermano, apostar por lo que más se pueda y con fé», indicó Benja Valecia.