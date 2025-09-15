J Álvarez vuelve con todo a la escena musical con «Velvet Cake»

J Álvarez volvió a sorprender con la versatilidad y autenticidad que lo caracterizan y que lo ha posicionado como un pionero del reggaetón.

El cantante lanzó «Velvet Cake», el que ya está en todas las plataformas digitales. Además, marca el comienzo de una nueva etapa en su trayectoria artística.

La canción mezcla un beat clásico de trap con cambios a reggaetón, manteniendo la vibra urbana actual y conectando con nuevas generaciones sin descuidar la esencia que lo caracteriza. El hook principal «te lo dejo rojo como velvet» se transforma en el ancla melódica del track. De este modo, J Álvarez sigue demostrando su talento para crear himnos memorables y pegajosos.

La canción llega junto a un videoclip, el que refleja la esencia callejera y artística del cantante, quien aparece rapeando desde un carro, en un cuarto verde con mesa de billar, y con escenas de sus presentaciones en vivo. La pieza conecta la intimidad del estudio con la fuerza de sus presentaciones en distintos sectores del mundo.

Con «Velvet Cake», J Álvarez sigue demostrando por qué se le considera como uno de los grandes innovadores de la escena urbana.

Vale señalar que el cantante está trabajando en su próximo gran proyecto: «El Dueño del Sistema Vol. 3». Se espera que este proyecto sea lanzado durante el primer trimestre del próximo año y que cuente con grandes colaboraciones.

J Álvarez se ha posicionado como uno de los artistas más influyentes del género urbano. Desde que sacó su álbum titulado «Otro Nivel de Música» (2011), y canciones como «La Pregunta» y «Junto al Amanecer» ha sido nominado a los Latin Grammy y ha recibido múltiples certificaciones Platino.

Durante su carrera, ha colaborado con grandes exponentes como Daddy Yankee, Bad Bunny y Rauw Alejandro.