Reconocido comunicador revela en pleno programa que padece enfermedad sin cura: «Es muy grave»

En un reciente capítulo del podcast «Tomás va a morir» se vivió una inesperada situación. Resulta que uno de sus integrantes impactó a sus compañeros tras dar a conocer que fue diagnosticado con una grave enfermedad.

Hablamos de Alejandro «Buffy» Barros, quien le comunicó la noticia a Tomás Leiva y Edo Caroe.

El integrante del podcast «Tomás va a morir» señaló que cuando estaba en sus vacaciones en Estados Unidos hace unas semanas, sitió una sensación extraña en su ojo izquierdo.

«No se me pasó durante todo el día. Veía como si estuviera debajo del agua, todo borroso. La cantidad de luz que entraba, perfecto; los colores, perfectos, pero todo difuminado (…) Yo diría que veía como un 60% bien por el ojo y 100% por el otro», indicó

De este modo, indicó que después de grabar uno de los capítulos del programa fue al oftalmólogo y se tuvo que hacer diversos exámenes.

«Cuando estuvieron todos esos resultados, me miró y ahí se complicó todo porque me dijo: ‘Su ojo está perfectamente bien. El problema es del cerebro’», contó que le dijeron.

Alejandro «Buffy» Barros revela su diagnóstico

Posteriormente, el integrante de «Tomás va a morir», fue hasta el neuroftalmólogo, se hizo nuevos testeos y conoció el origen de su problema.

«Los signos eran daño en la mielina, en el cerebro (…) Eso recubre a las neuronas una por una. Entonces, cuando la mielina se va, los impulsos eléctricos que viajan a través de la neurona empiezan a chisporrotear y no llegan al final. Literalmente se pelan los cables», indicó.

«Buffy» señaló que esta información se la entregó una neuróloga luego de conocer los resúmenes los exámenes en mano.

«Me dijo: ‘Algo no está bien’. Así que no me dejó irme para la casa», indicó el integrante de «Tomás va a Morir», quien estuvo tres días internados.

Además, dio a conocer que «lo voy a decir sin ningún tapujo más: tengo una enfermedad al cerebro que no tiene cura y voy a tener que vivir el resto de mi vida con eso. Es muy grave«

Posteriormente, indicó: «Tiene un tratamiento paliativo, es muy similar a lo que pasaba con el VIH. Hace 20 años, la enfermedad que tengo te mataba. Hoy en día puedes vivir una vida de mierda, pero vivirla. Quizás no llegue a los 90 años, pero sí quizás supere los 60″.