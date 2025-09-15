Anita Alvarado deja la grande con sesión fotográfica de alto impacto con conocido cantante: «Él es ‘La Anaconda’ y yo puse la picardía»

Recientemente, Anita Alvarado dio mucho que hablar tras llevar a cabo una osada sesión fotográfica en la plataforma Arsmate junto a un conocido cantante. Hablamos de Pierre, integrante del dúo Reggaetón Boys.

Últimamente, la Geisha ha dado a conocer diversas colaboraciones. Por ejemplo, con el modelo Benjamín Mora y el influencer Vardoc.

Y ahora fue el turno del cantante urbano, quien es conocido como «La Anaconda» por sus atributos.

Vale señalar que la sesión fotográfica está de infarto y dejaron poco para la imaginación. En este sentido, realizaron poses que sin duda sorprenderán a sus suscriptores en Arsmate.

«Con Pierre no hubo filtro, nos lanzamos con todo. Él es ‘La Anaconda’ y yo puse la picardía. El resultado fue fuego puro, como para dejar al público pidiendo más», indicó Anita Alvarado.

Además, expresó: «La gente me pide que siempre innove y yo cumplo. ¿Qué mejor que hacerlo con un ícono como Pierre? Esta mezcla de nostalgia, reggaetón y erotismo va a romperla»

Vale señalar que el cantante también habló de esta osada colaboración con la Geisha Chilena.

Las palabras de Pierre tras colaboración con Anita Alvarado

Pierre habló de su colaboración con Anita Alvarado. Además, se refirió a su sobrenombre, el que tiene desde que estaba en Mekano.

«Ese apodo me persigue hace años me lo puso José Miguel Viñuela y ahora con Anita quedó más que confirmado», indicó.

Además, sobre la sesión de fotos mencionó: «La química fue brutal, nos entendimos sin decir mucho y lo que grabamos no lo va a olvidar nadie».

Con esta colaboración llena de morbo, picardía y nostalgia reggaetonera, Anita y Pierre, dejaron claro que la sensualidad no caduca. Además, prometen encender a sus suscriptores.

