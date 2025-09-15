Lluvia en la Región Metropolitana: Jaime Leyton adelantó importantes precipitaciones para Santiago durante Fiestas Patrias

Falta muy poco para las tan anheladas Fiestas Patrias. Instancia en la que mucha gente aprovecha de realizar panoramas y otras actividades al aire libre. De este modo, muchas personas tienen dudas con respecto a si es que se podría presentar lluvia en la Región Metropolitana durante estos días.

En este sentido, el meteorólogo de Jaime Leyton adelantó el panorama para estas celebraciones.

Lluvia en la Región Metropolitana: Jaime Leyton revela cuándo se desarrollarían precipitaciones en Santiago

Durante esta mañana, Jaime Leyton indicó: «este jueves 18 de septiembre habrá lluvia, tal como lo habíamos previsto, pero no llegará a Santiago».

Además, explicó que «se extenderán desde la zona sur austral hasta la región de Ñuble y parte del Maule alrededor de las 15:00, pero mucho más debilitadas y con un espacio breve de tiempo».

En este sentido, el meteorólogo de Mega señaló que este sistema «estará acompañado por un centro de baja presión, que además permitirá la pasada a otro frente».

Asimismo, Jaime Leyton indicó que otro sistema frontal provocará que entre los días sábado 20 y domingo 21 de septiembre es probable que se desarrolle lluvia en la Región Metropolitana.

En este sentido, señaló que esto se deberá al centro de baja presión del frente anterior, el que provocará que «no tenga que romper las altas presiones para ingresar».

Además, el especialista de Mega mencionó que «estaremos revisando durante la semana a qué hora será y cuánta agua caerá». Aunque adelantó que «se ven unas lluvias importantes para Santiago».

