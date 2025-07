¿Quiénes son SINAKA y Kennat?: El «nuevo sonido» del reggaetón chileno que trae de regreso a la vieja escuela

Dentro de lo que nos tiene acostumbrados el género urbano chileno, hay un estilo explosivo, de artistas como Jere Klein, Pailita o Pablo Chill-e, otro más romántico, como Kidd Voodoo o Young Cister, y otros que hacen perrear hasta abajo, como Cris Mj y FloyyMenor.

Pero también, en el último tiempo se viralizó una (contradictoriamente) renovada propuesta, que le abrió un espacio a dos jóvenes talentos, SINAKA y Kennat. Con su ritmo «de la mata«, ambos buscan traer de regreso la época dorada del reggaeton, pero con un toque moderno y típico chileno.

¿Quiénes es SINAKA?

Matías Muñoz, cuyo nombre artístico es SINAKA, es un joven nacido en 2002, oriundo de Quilpué, en la región de Valparaíso. SINAKA comenzó en la música desde muy pequeño, según relató a JOIA.

Sus primeros acercamientos al micrófono fueron a través del rap, cuando conoció a grupos y artistas nacionales: «Lo mío siempre fue rapear, no escuchaba tanta música, sino que rapeaba no más en las plazas. Desde chico me interesó el rap, el grafiti y andar en skate«.

SINAKA empezó rapeando, en las plazas de Quilpué, Valparaíso, e incluso en el Parque Bustamante en Santiago, lo que le dio una base del flow que manejaría más adelante.

Sin embargo, también relató a aquel medio cómo se terminó decantando por el reggaetón en su carrera: «Me enamoré del reggaetón porque siento que puedo plasmar toda mi personalidad en el género«.

«Yo soy chacota y con el reggaetón puedo tirar la talla y plasmar la energía que hace que la gente se olvide un poco de su realidad«, agregó.

Así, SINAKA aseguró que estudió a los diferentes pilares del género, como Héctor el Father, Daddy Yankee, Ñengo Flow, entre otros. De estos sacó inspiración para su vestuario, su música, sus videos, y en general, un «nuevo sonido«, que se compone de lo mejor de lo antiguo, con el sonido actual del reggaetón nacional.

¿Quién es Kennat?

Renato Esparza, originario de Viña del Mar, más conocido como Kennat, o Kennat Real, también nacido el 2002, es también parte de este nuevo sonido. Kennat, según Chartmetric, comenzó con la música desde muy temprano, a los 11 años.

Pero en 2019 decidió tomarse la música más en serio, creando sus propios beats, con un sonido, al igual que SINAKA, característico y a la vez, recordando a los grandes exponentes del género en Puerto Rico.

Según sus propias palabras, para La Junta Plus, Kennat toma inspiración de la era digital del reggaeton, con referentes de la música urbana como Musicólogo y Menes.

Kennat cuenta actualmente con 3 álbumes de estudio, «Lo más Real 2«, de 2022, «Reggaeton Real«, en 2024, y su último gran lanzamiento, «La Nueva Industria«, álbum colaborativo junto a SINAKA y WalkerDiazz.

También, uno de sus mayores éxitos, «KE KE«, junto a SINAKA, tendrá un remix que involucraría a grandes exponentes del género como Pablo Chill-e y Kidd Voodoo.