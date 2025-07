«Le encontré un Viagra en el velador» y «Cafiche de mier…»: El minuto de furia en vivo de Daniela Aránguiz contra Luis Mateucci

El último capítulo de Hay Que Decirlo, programa de farándula de Canal 13, tuvo un tenso momento protagonizado por Daniela Aránguiz y Luis Mateucci.

Resulta que en medio de la conversación por la nueva relación que tendría Daniela Aránguiz, tomaron contacto telefónico con ella. En ese momento, se encontraba su expareja en el panel, Luis Mateucci.

El minuto de furia de Daniela Aránguiz contra Luis Mateucci

Mientras en el estudio de Hay que Decirlo comentaban la nueva relación de Daniela Aránguiz junto a «Cuco» Cerda, un comentario de Luis Mateucci la indignó.

En ese momento, desde sus vacaciones en Miami, explotó contra el chico reality: «¡Hasta cuándo se mete en mi vida y se cuelga de mí! ¡¿Por qué no cuenta que todavía no me paga la mitad del viaje a Brasil?! ¡¿Por qué no me paga los muebles que le compré para su departamento?!»

Además, Daniela Aránguiz le sacó en cara una supuesta deuda con su padre: «¿Por qué no habla de su papá, que todavía le debe plata y se lo ha cagado no sé cuántas veces? ¿Por qué no habla de cosas de él? ¿Por qué tiene que hablar de mí?».

«Yo terminé con Luis antes de que entrara al segundo reality y le tengo una foto, que le encontré un Viagra en el velador… ¡Deja de cagarte a las mujeres!», agregó.

Sin embargo, no bastó con eso, y siguió arremetiendo contra Mateucci: «¡Me tiene aburrida! Le tienen que poner hasta una doble mía para que tenga noticia, porque por él no suena… Y ojalá que me pague la plata que me debe«.

«Aunque le duela, yo no quise volver con él, lo tengo bloqueado de todos lados. Jamás le he mandado una foto con nadie«, comentó.

Y para cerrar, la ex Mekano le mandó un ácido mensaje a su expareja: «Luis es un colgado de las mujeres. Supéralo, Luis. ¡Jamás voy a volver contigo! El peor error de mi vida, ¡Cafiche de mier…!»

También te podría interesar: «Estoy saliendo hace harto rato con él»: Daniela Aránguiz confirmó su relación con hermano de popular chico reality 10 años menor que ella