«Vamos a tener que acostumbrarnos»: Latife Soto impacta con preocupante predicción para el 2026 en distintas zonas de Chile

Latife Soto suele dar que hablar con sus predicciones. Y recientemente, en el espacio digital que comparte con el rostro de Mega, José Antonio Neme lanzó múltiples predicciones que están dando que hablar.

En esta instancia, la guía espiritual sorprendió con un presagio para el 2026 en Chile.

Vale señalar que en el último periodo del año, Latife Soto prepara sus predicciones que luego publica en sus libros.

La predicción de Latife Soto para el próximo año

«Yo estoy preparando predicciones para el próximo año. Y ojo, que hay algo que me tiene un poquito preocupada», señaló la guía espiritual.

En este sentido, Latife Soto expresó: «Me han llegado muchas imágenes y vamos a tener que acostumbrarnos como a un clima extremo, tipo apocalipsis».

«De la nada, vamos a tener climas que no hemos tenido en nuestro país. Nos va a cambiar mucho la parte natural. Por ejemplo, he visto mucho anticiclones», mencionó Latife Soto, refiriéndose al norte de Chile.

«Veo cosas con el clima, así que a estar atentos, porque nosotros no hemos tenido nada extraño con el clima en comparación a otros países», agregó la tarotista.

Sin embargo, esto no es todo. Latife Soto también mencionó: «Yo veo que el próximo año habrá granizos, por ejemplo (en zonas donde no suele llover). Eso yo lo veo venir».

Por otro lado, es importante mencionar que en esta instancia, la guía espiritual también habló de las elecciones presidenciales. En este sentido, indicó que previo a la segunda vuelta, se desarrollaría un «chanchullo» que cambiaría las preferencias de la gente.

Además, en esta instancia, Latife Soto encendió las alarmas con una advertencia para los candidatos que buscan llegar a La Moneda.

«Yo le pido a los candidatos que se cuiden, porque puede haber atentados. Les aconsejo usar chaleco antibalas. Se va a poner muy fea esta carrera presidencial», fue parte de lo que mencionó la guía espiritual.

