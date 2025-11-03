Latife Soto predice «chanchullo» en elecciones presidenciales y hace preocupante advertencia a candidatos: «Usar chaleco antibalas»
En diálogo con José Antonio Neme, la popular tarotista nacional lanzó preocupantes predicciones con respecto a las elecciones presidenciales
Recientemente, en una de las ya clásicas transmisiones en vivo que realiza Latife Soto junto al rostro de Mega, José Antonio Neme, la tarotista encendió las alarmas con preocupantes predicciones con respecto a la carrera presidencial.
«Yo le pido a los candidatos que se cuiden, porque puede haber atentados. Les aconsejo usar chaleco antibalas. Se va a poner muy fea esta carrera presidencial», advirtió la guía espiritual.
Además, Latife Soto indicó: «Veo algo delicado. Después de la segunda vuelta, le digo a todos los candidatos que se cuiden. Deben andar con más gente (encargada de su seguridad). Se los digo de corazón».
En este sentido, la «brujita» mencionó: «Hay gente que es muy fanática, que es muy difícil y que hacen cosas sin conciencia clara. La guerra se va a poner muy pesada».
Latife Soto revela que «chanchullo» generara gran impacto previo a la segunda vuelta
Posteriormente, en el espacio digital que comparte con José Antonio Neme, la popular tarotista señaló: «Cuando pasemos a segunda vuelta, se van a destapar cosas de los candidatos».
«Se van a saber sorpresas… de negocios o arreglos que se quieren hacer. Lo que pasa es que hay pactos que se están haciendo y que se van a saber», agregó.
En este sentido, Latife Soto indicó: «Ese chanchullo va a provocar que la gente se vaya de un lado para otro. La gente va a empezar a decir ‘ah, esta no me gusta’ o ‘este tampoco me gusta'».
«Algo se va a saber y, desde ahí, van a haber cambios», añadió la guía espiritual.
Es importante recordar que las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias se llevarán a cabo el próximo 16 de noviembre. Los candidatos para llegar a La Moneda son Jeannette Jara, Evelyn Matthei, Franco Parisi, José Antonio Kast, Eduardo Artés, Harold Mayne-Nicholls y Johannes Kaiser.
