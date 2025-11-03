Omar Courtz regresa a Chile en 2025 para ponerle fin a su gira mundial: Revisa cómo comprar entradas

¡Atención fanáticos! A ton solo un mes de romperla en el Movistar Arena, Omar Courtz regresará a Chile para ponerle fin a su gira mundial «Primera Musa», la que lo ha llevado a recorrer distintos lugares de Latinoamérica y España.

Vale señalar que hace un tiempo se estaba rumoreando con respecto a este retorno. Resulta que solamente 20 días después de su presentación en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins, la productora Iguana compartió un post que despertó la ilusión de los fanáticos.

«La última vez fue una movie, y yo necesito el cierre en Chile», indicaron en un post compartido el 22 de octubre.

Y recientemente, la productora hizo oficial el regreso de Omar Courtz a Chile, quien se presentará el próximo 20 de diciembre en el Movistar Arena.

Cómo comprar entradas para el regreso de Omar Courtz a Chile

La preventa de entradas para el cierre de la gira mundial de Omar Courtz comenzó a las 12:00 horas de este lunes 3 de noviembre en Puntoticket. Está abierta a todo público y se encontrará disponible hasta el jueves 6 de noviembre, a las 12:00 horas.

Vale señalar que esta instancia contará con descuentos en los precios de casi todas las ubicaciones (excepto silla de ruedas y acompañante). Revisa a continuación los valores de la preventa:

Cancha VIP + meet & greet: $282.900

Cancha VIP: $46.000

Cancha: $36.000

Platea baja diamante: $56.000

Platea baja silver: $36.000

Platea alta: $26.000

Tribuna: $16.000

Silla de ruedas: $26.000

Acompañante silla de ruedas: $26.000

De este modo, se recomienda que los fanáticos de Omar Courtz aprovechen esta instancia, para que puedan disfrutar del show por un precio rebajado.

