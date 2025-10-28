Confirman segunda fecha de Jowell & Randy en Chile: Conoce cuándo, precios y cómo comprar entradas

El regreso de Jowell & Randy a Chile ha generado gran expectación, lo que quedó demostrado en la venta de entradas para el concierto que llevarán a cabo el 13 de diciembre en el Movistar Arena.

Dicha fecha tiene agotada todas las ubicaciones, con excepción de silla de ruedas y acompañante.

Sin embargo, ahora los fanáticos de Jowell & Randy tienen una nueva oportunidad para disfrutar de una noche cargada del reggaetón de «Los Más Sueltos».

Confirman nueva fecha de Jowell & Randy en Chile

Tras el éxito en la venta de entradas del primer show, la productora Iguana confirmó una nueva fecha del icónico dúo puertorriqueño en el Movistar Arena. Esta se desarrollará el 21 de diciembre.

La venta de entradas iniciará este jueves 30 de octubre, a las 12:00 horas, mediante el sistema Puntoticket.

Vale señalar que se espera que Jowell y Randy entregue un show único que promete revolucionar la experiencia en vivo gracias a su formato 3D.

A continuación te dejamos los precios de las entradas:

Cancha Vip: $56.350

Cancha General: $37.950

Platea Baja: $41.400

Platea Alta: $29.900

Silla de ruedas: $29.900

Acompañante silla de ruedas: $29.900

2X Cancha Vip: $100.700

2x Cancha General: $65.900

Referentes de la música urbana

«Los Más Sueltos de Reggaetón», como son conocidos, cuentan con una gran carrera y son considerados unos pioneros del género urbano. El dúo se formó en 2005 y tienen grandes éxitos como «Hey Mister», «Vamo a Busal», entre otros.

Además, Jowell y Randy cuentan con múltiples álbumes de estudio, colaboraciones con artistas de renombres como Anuel AA, Bad Bunny y otros. A esto se le suma que han desarrollado diversas giras internaciones.

De este modo, los icónicos cantantes se posicionan como unos referentes mundiales de la escena urbana.

