Gran impacto por grave predicción de Latife Soto que se habría cumplido recientemente: «Va a tener que parar»
Latife Soto dio que hablar entre sus seguidores tras recordar una predicción que hizo hace unos meses, la que se habría cumplido.
Recientemente, se empezó a comentar sobre una predicción que lanzó Latife Soto hace algunos meses, donde alertó que se desarrollaría una noticia que generaría gran impacto en el mundo de las artes.
En concreto, la tarotista dio a conocer que un conocido artista iba a revelar que padecía una complicada enfermedad.
De hecho, de acuerdo a Latife Soto, esta enfermedad, provocaría una pausa en su trabajo.
La predicción de Latife Soto que está dando que hablar
En una de las transmisiones que realiza a través de Instagram junto al rostro de Mega, José Antonio Neme, la tarotista entregó un preocupante presagio.
«Veo una enfermedad. Alguien, del mundo de las artes, como un actor o un cantante, va a decir que tiene una enfermedad», indicó en dicha oportunidad.
«Por esa enfermedad, él va a tener que parar de hacer lo que hace, que es su carrera, va a tener que tratar de mejorar. Es un hombre», agregó.
Además, en aquella instancia, Latife Soto recalcó que «va a estar muy enfermo y va a anunciar su enfermedad. No va a poder seguir haciendo lo que hace. O canta o actúa».
«Lo único que sé es que es un varón, chileno, que está en el mundo de las artes», añadió tras las dudas de José Antonio Neme.
Y durante este martes, se dio a conocer la partida del actor, Héctor Noguera. Además, antes de esto, su familia había informó que pasaba por un complicado momento de salud.
En este sentido, Latife Soto, compartió un post en Instagram, en el que compartió diversas fotografías donde recordaba su presagio.
Además, en este post, donde dejó registros de diversos medios que hablaron de su predicción, escribió: «Predicción realizada 29/30 agosto».
También te podría interesar: Revelan que querido artista chileno enfrenta complejo estado de salud tras sufrir infarto: «Está ahora en la clínica»
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.