Revelan que querido artista chileno enfrenta complejo estado de salud tras sufrir infarto: «Está ahora en la clínica»
En el programa Fiebre de Baile de CHV, se dio a conocer que un reconocido artista circense pasa por un difícil momento.
Recientemente, se dio a conocer que el destacado payaso nacional, Agustín Maluenda, conocido como «Tachuela Chico» enfrenta un difícil momento de salud.
Resulta que su hijo, Agustín Maluenda Ríos, «Pastelito» reveló en Fiebre de Baile que su padre está internado de urgencia en la Clínica Alemana.
Agustin Maluenda entrega detalles del estado de salud de Tachuela Chico
«Quiero tomarme un poquito de mi tiempo para saludar a mi papá, mi papá está en la Clínica Alemana ahora, lo llevamos de urgencia, no sabía qué tenía. En Italia, en el Festival Internacional de Circo, supimos que había sufrido un infarto allá», indicó en el estelar de CHV.
Además, visiblemente afectado, Pastelito expresó: «Estamos la familia muy contentos porque gracias a Dios le da una nueva oportunidad para vivir y eso nos tiene muy felices porque mi papá es un hombre fuerte, es un hombre que ha dedicado su vida a hacer reír y creo que va a seguir por muchos años más, así que mi papá está ahora en la clínica».
En este sentido, el artista circense mencionó: «Mucha gente me ha preguntado, no queríamos decir nada, pero creo que mi papá se merece que la gente sepa qué está pasando y como nosotros somos creyentes pedimos que oren por mi papá, porque tiene una operación muy complicadita».
«Y bueno te amo papito y este baile y este día te lo dedico a ti. El opening que hicimos también es para ti. Sabemos que Dios te va a poner de nuevo en tu pista. Y también a mi tío Pedro, un tío que también cayó enfermito, se pusieron de acuerdo los dos esta semana para hacernos sufrir, pero sabemos que Dios siempre da oportunidades y yo creo que ellos van a estar bien», finalizó el hijo de Tachuela Chico.
