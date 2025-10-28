¿De qué murió Héctor Noguera?: Su hija, Amaro Noguera, entregó detalles de la enfermedad que enfrentaba

Durante este martes se dio a conocer la muerte el destacado actor nacional, Héctor Noguera, quien tenía 88 años de edad y es un icono de la cultura nacional, con sus siete décadas de trayectoria en teatro, televisión y cine.

De este modo, la noticia ha generado gran impacto en el país. De hecho, el Presidente Gabriel Boric decretó duelo oficial este martes por la partida del icónico artista.

Amparo Noguera, hija de Héctor Noguera revela detalles de la enfermedad que padecía su padre

Tras la muerte de su padre, Amparo Noguera dio a conocer que el actor «estuvo con un cáncer que llevaba ya bastante tiempo y en un momento se volvió terminal».

«Nosotros como familia lo vivimos de la manera más privada y tranquila posible con él. Se precipitó bastante en los últimos días», añadió la actriz.

Además, mencionó que Héctor Noguera siempre mantuvo una agenda muy ocupada. «Mi papá nunca ha sido un hombre para estar quieto. (Era) muy trabajador», indicó.

«Se fue tranquilo, se fue en paz. La peleó bastante porque era un hombre muy fuerte físicamente. Trabajó hasta el final en lo que a él le gustaba hacer: actuar. Estamos todos tranquilos y agradecidos del cariño de la gente», le comentó Amparo Noguera a ADN.

«Fue una persona que es parte de la historia cultural de nuestro país (…) todos los hijos estamos orgullosos de ser sus hijos», finalizó.

Vale señalar que Héctor Noguera tuvo una extensa carrera, en la que se desempeñó como actor, director, profesor de teatro y más. Fue parte de icónicas teleseries como «Romané» y «Machos» y películas como «El Chacal de Nahueltoro».

Además, actualmente estaba grabando en «Aguas de Oro», teleserie de Mega.

