Gabriel Boric decreta duelo oficial tras muerte de Héctor Noguera: «Un gigante de Chile»

Durante la mañana de este martes se dio a conocer la muerte del destacado actor Héctor Noguera, quien tenía 88 años de edad.

El actor tuvo una extensa carrera y es un icono de la cultura nacional, por lo que esta noticia generó gran impacto.

En este sentido, el Presidente Gabriel Boric recurrió a su cuenta de Instagram, donde compartió unas sentidas palabras y dio a conocer que decretó duelo oficial para este martes.

Gabriel Boric decreta duelo oficial tras partida de Héctor Noguera

«Ha partido Héctor Tito Noguera, un gigante del teatro, un gigante de Chile», partió señalando Gabriel Boric.

«Se va físicamente, pero su legado queda indeleble en las generaciones que formó, en las audiencias que conmovió, en las tablas que pisó, en los chilenos y chilenas que durante tantos años lo dejaron entrar a su casa a través de la televisión», agregó el mandatario.

Además, expresó: «Gracias Tito por tu compromiso con la cultura y con la construcción de un país más justo».

En este sentido, Gabriel Boric le envió «un abrazo gigante a su familia, a Claudia, Piedad, Amparo, Emilia, Diego y Damián».

Asimismo, anunció que «en honor a su vida he decidido decretar Duelo Oficial, hoy martes 28 de octubre, en todo el territorio nacional».

Es importante recordar que durante la jornada de este lunes, Gabriel Boric abandonó una actividad oficial en curso para ir a visitar a Héctor Noguera.

Cabe destacar que Noguera tuvo una gran carrera como actor, director y profesor de teatro. Es recordad por sus icónicos papeles en teleseries como «Romané» y «Machos». Además, de películas como «El Chacal de Nahueltoro».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gabriel Boric Font (@gabrielboric)

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google