Muere Héctor Noguera, icónico actor chileno tras enfrentar complejo estado de salud

Durante esta jornada, se dio a conocer el fallecimiento del reconocido actor nacional Héctor Noguera, quien atravesaba un complejo estado de salud y tenía 88 años de edad.

«Con profundo dolor lamentamos informar la sensible partida de nuestro socio fundador, eterno compañero y legendario artista nacional, Héctor Noguera Illanes», indicaron desde Chileactores.

«Cada palabra será siempre insuficiente para dimensionar el inmenso legado que deja nuestro querido Tito. A lo largo de 67 años de trayectoria, fue un creador pionero y una figura esencial en el patrimonio cultural de nuestro país», añadieron.

Vale señalar que durante este lunes, el presidente Gabriel Boric se retiró de la Cuenta Pública 2025 del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes para visitar al intérprete.

«Disculpen que tenga que partir un poquito antes, tengo que despedir a una persona que está próxima a partir. Es un imponderable, si no, me hubiese quedado todo el tiempo que sea necesario», indicó en dicha oportunidad.

Despedimos con mucha tristeza a Héctor Noguera, actor, director y maestro del teatro chileno. Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2015, su talento, compromiso y sensibilidad dejó un legado sensible y contundente en la cultura de nuestro país. pic.twitter.com/3wqoGtjp1a — Ministerio de las Culturas (@culturas_cl) October 28, 2025

Gran conmoción por muerte de Héctor Noguera

Héctor Noguera fue un destacado actor, director y profesor de teatro. Durante su carrera recibió importantes reconocimientos como el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales en 2015, entre otros.

El intérprete es recordado por sus icónicos papeles en teleseries como «Romané» y «Machos». Además, de su participación en películas como «El Chacal de Nahueltoro».

Actualmente, Héctor Noguera formaba parte de «Aguas de Oro». Además, trabajaba en proyectos teatrales como «La pérgola de las flores» y «Caballo de feria». Esta última, escrita, dirigida y protagonizada por él.

