Gabriel Boric se retiró de actividad para acompañar a Héctor Noguera en complejo momento de salud
El presidente Gabriel Boric visitó al actor en su domicilio, debido al complejo momento que atraviesa el intérprete.
Este lunes, Gabriel Boric abandonó de manera anticipada una actividad pública debido a una compleja situación.
De acuerdo a The Clinic, el mandatario indicó que tenía que despedirse de «alguien que está a punto de partir». De este modo, fue a ver al Héctor Noguera, quien pasa por un complejo momento.
Esto ocurrió en medio de la Cuenta Pública 2025 del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. Instancia, en la Gabriel Boric se fue antes de que finalizara el evento.
«Disculpen que tenga que partir un poquito antes, tengo que despedir a una persona que está próxima a partir. Es un imponderable, si no, me hubiese quedado todo el tiempo que sea necesario«, indicó.
De acuerdo a fuentes de la moneda, el mandatario fue al domicilio de Héctor Noguera, quien pasa por una difícil situación, lo que ha afectado su vida laboral.
Vale señalar que el actor está grabando «Aguas de Oro», teleserie vespertina de Mega. Además, trabaja en teatro en proyectos como «La pérgola de las flores» y «Caballo de feria». Esta última, escrita y dirigida por él.
Noticia en desarrollo…
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.