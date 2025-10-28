Fiesta Grado 3 prepara el esperado regreso de A*Teens a Santiago: Revisa cómo comprar entradas

¡Se acaba la espera! Este sábado 1 de noviembre se llevará a cabo Fiesta Grado 3. Evento que muy esperado por los fanáticos del pop y el eurodance, que se llevará a cabo en el Estadio Cordep de La Florida.

Es importante recordar que el evento se iba a desarrollar en enero en Parque Ciudad Empresarial. Sin embargo, fue suspendido debido a las altas temperaturas.

Si bien Fiesta Grado 3 cambio de lugar, el line-up se mantiene intacto. En esta instancia, se presentarán Corona, Kudai, Supernova, Glup!, Tronic, Axe Bahía, Fulanito, 666 y el inconfundible DJ Rockola La Fiesta.

A estos se les suma, A*Teens, quienes han generado gran expectación con su regreso a Chile, donde se revivirán éxitos como «Mamma Mia», «Upside Down» y «Dancing Queen».

Se espera que Fiesta Grado 3 sea un espacio en el que se recuerden aquellas canciones que acompañaron tardes de radio, fiestas escolares y los primeros MP3.

«Somos una productora local que decidió emprender con un gran evento y levantarse pese a las dificultades. Queremos agradecer el apoyo del público, pasar la página y volver a entregar un espectáculo nostálgico que supere las expectativas», indicaron desde la organización.

El evento promete una gran puesta en escena, inspirada en la estética de los 2000 con pantallas gigantes, ambientación retro, visuales intervenidos y una infraestructura diseñada para el confort y la seguridad del público.

La versión de Fiesta Grado 3, que se llevó a cabo en Concepción, demostró que la música los 90 y 2000 sigue vive. Y este 1 de noviembre, se volverá a confirmar en una jornada para cantar, bailar y recordar.

¿Cómo comprar entradas para Fiesta Grado 3?

Afortunadamente, todavía quedan algunas entradas para Fiesta Grado 3. Estas se pueden adquirir a través del sitio web tuacceso.cl.

De este modo, los fanáticos del pop y el eurodance tienen la oportunidad de vivir una jordana inolvidable, repletos de recordadas canciones.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google