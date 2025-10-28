28 Oct, 2025. 15:23 hrs

Nuestros queridos «Vamo a Calmarno» y Daniel Fuenzalida destacan en los nominados del Copihue de Oro 2025: revisa cómo votar

¡Se acerca una nueva versión de los Premios Copihue de Oro! Revisa a la competencia de Daniel Fuenzalida y de los "Vamo a Calmarno".

¡Atención RadioActivos! Recientemente, se revelaron los nominados de las diversas categorías del Copihue de Oro 2025, y el programa «HiperActiva, Vamo a Calmarno» y nuestro querido Daniel Fuenzalida están entre los nominados.

Vale señalar este en estos premios, se reconoce mediante voto popular a lo mejor del espectáculo, televisión, radio, redes sociales  y más.

Daniel Fuenzalida y los «Vamo a Calmarno» nominados a los Copihues de Oro 2025

«HiperActiva, Vamo a Calmarno» de Jaime Proox, Roberto Rosinelli y DJ Janyi está nominado al «Mejor Programa Radial».

Por otro lado, Daniel Fuenzalida cuenta con tres nominaciones. Se trata de «Mejor Animador», «Mejor Matinal» con «El Medio Día» de TVN y «Mejor Programa de Entretención» por «Ahora Caigo».

¿Cuándo es la entrega de premios y cómo votar?

Los premios se entregarán el jueves 4 de diciembre en la Gala de los 20 Años del Copihue de Oro.

Por otro lado, se podrá votar hasta el 23 de noviembre a través de www.copihuedeoro.cl.

Revisa a quiénes se enfrentan nuestros Radioactivos

A continuación te dejamos a quiénes compiten en cada categoría con nuestros «Vamo a Calmarno» y Daniel Fuenzalida. 

Nominaciones a Mejor Programa Radial: 

  • HiperActiva, Vamo a Calmarno (RadioActiva)
  • La Mañana de la Corazón (Radio Corazón)
  • La Mañana de Pablo Aguilera (Radio Pudahuel)
  • Pongámonos Serios (Los 40)
  • Ciudadano ADN (Radio ADN)
  • Sacando La Vuelta (Radio Carolina)

Nominaciones a Mejor Matinal: 

  • Mucho Gusto (Mega)
  • Contigo en la Mañana (CHV)
  • Tu Día (Canal 13)
  • Buenos Días a Todos (TVN)
  • El Medio Día (TVN)
  • Sabores (Zona Latina)

Nominados a Mejor Animador: 

  • José Antonio Neme
  • Eduardo Fuentes
  • Daniel Fuenzalida
  • Martín Cárcamo
  • Nacho Gutiérrez
  • Julio César Rodríguez

Nominaciones a Mejor Programa de Entretención:

  • Ahora Caigo (TVN)
  • Qué dice Chile (Canal 13)
  • Coliseo (Mega)
  • Detrás del Muro (Chilevisión)
  • Mundos Opuestos (Canal 13)
  • Fiebre de Baile (Chilevisión)
  • El Internado (Mega)

