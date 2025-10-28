Nuestros queridos «Vamo a Calmarno» y Daniel Fuenzalida destacan en los nominados del Copihue de Oro 2025: revisa cómo votar

¡Atención RadioActivos! Recientemente, se revelaron los nominados de las diversas categorías del Copihue de Oro 2025, y el programa «HiperActiva, Vamo a Calmarno» y nuestro querido Daniel Fuenzalida están entre los nominados.

Vale señalar este en estos premios, se reconoce mediante voto popular a lo mejor del espectáculo, televisión, radio, redes sociales y más.

Daniel Fuenzalida y los «Vamo a Calmarno» nominados a los Copihues de Oro 2025

«HiperActiva, Vamo a Calmarno» de Jaime Proox, Roberto Rosinelli y DJ Janyi está nominado al «Mejor Programa Radial».

Por otro lado, Daniel Fuenzalida cuenta con tres nominaciones. Se trata de «Mejor Animador», «Mejor Matinal» con «El Medio Día» de TVN y «Mejor Programa de Entretención» por «Ahora Caigo».

¿Cuándo es la entrega de premios y cómo votar?

Los premios se entregarán el jueves 4 de diciembre en la Gala de los 20 Años del Copihue de Oro.

Por otro lado, se podrá votar hasta el 23 de noviembre a través de www.copihuedeoro.cl.

Revisa a quiénes se enfrentan nuestros Radioactivos

A continuación te dejamos a quiénes compiten en cada categoría con nuestros «Vamo a Calmarno» y Daniel Fuenzalida.

Nominaciones a Mejor Programa Radial:

HiperActiva, Vamo a Calmarno (RadioActiva)

La Mañana de la Corazón (Radio Corazón)

La Mañana de Pablo Aguilera (Radio Pudahuel)

Pongámonos Serios (Los 40)

Ciudadano ADN (Radio ADN)

Sacando La Vuelta (Radio Carolina)

Nominaciones a Mejor Matinal:

Mucho Gusto (Mega)

Contigo en la Mañana (CHV)

Tu Día (Canal 13)

Buenos Días a Todos (TVN)

El Medio Día (TVN)

Sabores (Zona Latina)

Nominados a Mejor Animador:

José Antonio Neme

Eduardo Fuentes

Daniel Fuenzalida

Martín Cárcamo

Nacho Gutiérrez

Julio César Rodríguez

Nominaciones a Mejor Programa de Entretención:

Ahora Caigo (TVN)

Qué dice Chile (Canal 13)

Coliseo (Mega)

Detrás del Muro (Chilevisión)

Mundos Opuestos (Canal 13)

Fiebre de Baile (Chilevisión)

El Internado (Mega)

También te puede interesar: «Es muy especial»: Nina La Que Brilla llegó a RadioActiva y reveló detalles de su primer EP

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google