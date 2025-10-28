Nuestros queridos «Vamo a Calmarno» y Daniel Fuenzalida destacan en los nominados del Copihue de Oro 2025: revisa cómo votar
¡Se acerca una nueva versión de los Premios Copihue de Oro! Revisa a la competencia de Daniel Fuenzalida y de los "Vamo a Calmarno".
¡Atención RadioActivos! Recientemente, se revelaron los nominados de las diversas categorías del Copihue de Oro 2025, y el programa «HiperActiva, Vamo a Calmarno» y nuestro querido Daniel Fuenzalida están entre los nominados.
Vale señalar este en estos premios, se reconoce mediante voto popular a lo mejor del espectáculo, televisión, radio, redes sociales y más.
Daniel Fuenzalida y los «Vamo a Calmarno» nominados a los Copihues de Oro 2025
«HiperActiva, Vamo a Calmarno» de Jaime Proox, Roberto Rosinelli y DJ Janyi está nominado al «Mejor Programa Radial».
Por otro lado, Daniel Fuenzalida cuenta con tres nominaciones. Se trata de «Mejor Animador», «Mejor Matinal» con «El Medio Día» de TVN y «Mejor Programa de Entretención» por «Ahora Caigo».
¿Cuándo es la entrega de premios y cómo votar?
Los premios se entregarán el jueves 4 de diciembre en la Gala de los 20 Años del Copihue de Oro.
Por otro lado, se podrá votar hasta el 23 de noviembre a través de www.copihuedeoro.cl.
Revisa a quiénes se enfrentan nuestros Radioactivos
A continuación te dejamos a quiénes compiten en cada categoría con nuestros «Vamo a Calmarno» y Daniel Fuenzalida.
Nominaciones a Mejor Programa Radial:
- HiperActiva, Vamo a Calmarno (RadioActiva)
- La Mañana de la Corazón (Radio Corazón)
- La Mañana de Pablo Aguilera (Radio Pudahuel)
- Pongámonos Serios (Los 40)
- Ciudadano ADN (Radio ADN)
- Sacando La Vuelta (Radio Carolina)
Nominaciones a Mejor Matinal:
- Mucho Gusto (Mega)
- Contigo en la Mañana (CHV)
- Tu Día (Canal 13)
- Buenos Días a Todos (TVN)
- El Medio Día (TVN)
- Sabores (Zona Latina)
Nominados a Mejor Animador:
- José Antonio Neme
- Eduardo Fuentes
- Daniel Fuenzalida
- Martín Cárcamo
- Nacho Gutiérrez
- Julio César Rodríguez
Nominaciones a Mejor Programa de Entretención:
- Ahora Caigo (TVN)
- Qué dice Chile (Canal 13)
- Coliseo (Mega)
- Detrás del Muro (Chilevisión)
- Mundos Opuestos (Canal 13)
- Fiebre de Baile (Chilevisión)
- El Internado (Mega)
También te puede interesar: «Es muy especial»: Nina La Que Brilla llegó a RadioActiva y reveló detalles de su primer EP
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.