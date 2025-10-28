Revelan registro del último día de grabación de Héctor Noguera en Mega: emocionó al equipo con su mensaje de despedida

La muerte de Héctor Noguera ha generado gran impacto en el mundo de las artes. La noticia se dio a conocer en la mañana de este martes y ha sacudido al mundo de la actuación.

En este sentido, desde Mega dieron a conocer un registro, del último día del intérprete grabando Aguas de Oro.

Vale señalar que debido a su estado de salud, Héctor Noguera continuó grabando desde su casa.

«Él nos pidió no salir de la teleserie, nos pidió seguir grabando dentro de sus posibilidades y nosotros hicimos un cambio en la historia. Que él se venía a Santiago a ver todo el tema de las tierras e hicimos FaceTime desde su casa», indicó Daniela Demicheli, productora ejecutiva del área dramática de Mega en el matinal Mucho Gusto.

Además, la profesional reveló que Héctor Noguera se despidió del equipo el último día que grabó en el canal.

«Cuando vino a grabar su última escena. Yo le pregunté si se quería despedir del equipo, porque en el fondo ‘te vas a ir a tu casa’. Dijo que sí, y fue muy bonito», indicó el intérprete.

El último día de grabación de Héctor Noguera en Mega

Este video fue compartido por las redes sociales de Mega. De este modo, se puede ver al equipo emocionado por las palabras de despedida del actor.

«El ‘Tito’ va a seguir con nosotros en la teleserie, pero esta es su última escena, acá en estudio y lo próximo lo vamos a hacer en su casa», indicó Daniela Demicheli en dicha instancia.

«Así que por eso los quise reunir a todos para que le diéramos un tremendo aplauso a este tremendo actor, maravilloso, tan profesional y tan buena persona», agregó.

En este contexto, Héctor Noguera mencionó: «Quiero agradecerles a todos, porque ha sido… ha sido verdaderamente un periodo maravilloso estar con ustedes. Me he sentido tremendamente apoyado, tremendamente querido, así que estoy muy muy feliz».

«Creo que ha sido una de las mejores y más lindas experiencias que he tenido en todo mi tiempo. Así que de verdad, muchas, muchas, muchísimas gracias a todos», agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mega (@mega.tv)

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google