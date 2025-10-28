«Los Ilusionistas 3» llega a los cines de Chile: conoce la fecha de estreno y los detalles de la nueva película

Los fanáticos del cine esperan con ansias, «Los Ilusionistas: Ahora me ves, ahora no», la tercera película de la saga que próximamente será estrenada en los cines de Chile.

Recordemos que esta cinta está enfocada en unos ladrones, que son conocidos como los Cuatro Jinetes, quienes organizan robos a hombres de negocios corruptos.

La película es dirigida por Ruben Fleischer. En tanto, la protagonizan Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher y Morgan Freeman, quienes volverán a sus papeles originales en esta entrega.

Además, a todos ellos se les suma Ariana Greenblatt y Rosamund Pike, quienes forman parte del elenco «Los Ilusionistas 3».

Vale señalar que las primeras cintas de la saga tuvieron gran éxito. En concreto, la primera recaudó 350 millones de dólares y la segunda 334 millones de dolares.

Por otro lado, hace algunos meses, Ruben Fleischer confirmó que «Los Ilusionistas» tendrá una cuarta entrega.

¿Cuándo se estrena Los Ilusionistas 3 en Chile?

El estreno de «Los Ilusionistas: Ahora me ves, ahora no» se estrena el próximo 20 de noviembre. Mientras que la avant premiere será el 11 de noviembre.

«Los Cuatro Jinetes están de regreso… y no vienen solos. Una nueva generación de ilusionistas se une al equipo para llevar la magia al siguiente nivel. Más giros, más trampas, más espectáculo. Nada es lo que parece… y esta vez, menos que nunca», es la sinopsis de la película.

De este modo, se espera que «Los Ilusionistas 3» lleve el arte del engaño a un nuevo nivel cinematográfico.

